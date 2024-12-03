Пока вы не уснули: НАТО об изменениях в зоне СВО и ответ Китая США по COVID-19

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Генсек НАТО заявил об изменениях в движении фронта на Украине

Линия фронта на Украине медленно движется с Востока на Запад. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Пока мы говорим, фронт движется с Востока на Запад», — заявил он.

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Парламент Абхазии проголосовал против соглашения с Россией

Депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими компаниями инвестпроектов на территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании присутствовали 23 из 35 парламентариев. 21 из них проголосовал против ратификации документа, еще двое воздержались.

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Дети умерли после заражения ветрянкой в пансионате под Волгоградом

Два ребенка умерли после заражения ветрянкой в пансионате «Солнечный дом» в городе Петров Вал под Волгоградом. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, 7 ноября первые симптомы заболевания появились у 11 детей, восемь из которых тогда срочно госпитализировали. Уже в больнице двое из них скончались от осложнений.

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Раскрыты подробности сделки по продаже активов Carlsberg в России

Власти России одобрили продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg за 34 миллиарда рублей (320,75 миллиона долларов). Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет агентство Reuters.

По данным агентства, активы датской пивоваренной компании Carlsberg в России будут проданы VG Invest.

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Китай ответил на обвинения США в создании коронавируса

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Соединенным Штатам следует рассказать мировому сообществу об американских биологических лабораториях, действующих по всему миру.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу прокомментировать утверждения законодателей из США об утечке коронавируса из китайской лаборатории.

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США и Германия выступили против членства Украины в НАТО

США и Германия выступили против членства Украины в НАТО, из-за страха перед эскалацией напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Jornal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Киев настаивает на получении рекомендации министров иностранных дел стран Североатлантического альянса по приглашению в него Украины.

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Премьер Грузии раскрыл, кто стоит за протестами в Тбилиси

Представители оппозиционных партий Грузии, а также неправительственных организаций (НПО) стоят за протестами в Тбилиси.

Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

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WhatsApp перестанет работать на миллионах iPhone

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах iPhone по всему миру с 5 мая 2025 года. Об этом сообщает портал MacRumors.

По заявлению разработчиков, для полноценной работы приложения потребуются модели iPhone под управлением iOS 15.1 и выше.

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В Южной Корее введено военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, глава государства ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток инициирования процедуры его импичмента.

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Подаренный Путиным сибирский кот Мир умер в Японии

Умер кот по кличке Мир, который был подарен президентом России Владимиром Путиным японскому губернатору Норихисе Сатакэ в 2012 году. Об этом рассказали ТАСС в отделе по связям с общественностью префектуры Акита.

В 2012 году Владимир Путин в качестве благодарности России за помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий получил в подарок от губернатора японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ щенка породы акита-ину.

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