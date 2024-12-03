Байден дал Блинкену поручение по Украине

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену определить целесообразность предоставления Киеву дополнительной помощи в размере до $63 млн.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Я делегирую государственному секретарю полномочия определить, важно ли для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление до $63 млн в качестве помощи Украине", - указано в тексте.

При этом не уточняется, о какой именно поддержке идет речь.

Байден оценил отношения между США и Китаем

Ранее газета Politico сообщала, что уходящая администрация американского лидера Джо Байдена планирует как можно скорее направить Украине $6 млрд, выделенные Конгрессом для Киева, чтобы успеть до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. 10 ноября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил намерение администрации Байдена выделить оставшиеся $6 млрд. Он также заявил, что Байден попытается за оставшиеся у власти дни убедить Трампа не отказываться от продолжения помощи Украине.