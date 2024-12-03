Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную раду в связи со скандалом о закупке бракованных мин.

Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

"В Раду вызвали министра обороны Умерова относительно скандала о закупке мин. За проголосовали 153 парламентария при необходимых для процедурного решения 150", - отметил он.

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в Telegram-канале:

"Итак, Умеров должен прийти в парламент и доложить. Что у нас переменами [в Минобороны]? Что у нас с 23 млрд [гривен], которые хотят выделить непонятно куда. Вопросов куча!"

В ноябре украинские журналисты выяснили, что у военнослужащих ВСУ возникли проблемы с артиллерийскими минами калибра 82 мм и 120 мм производства "Укроборонопрома". Отмечалось, что речь идет о сотнях тысяч снарядов. В октябре сам Умеров сообщал, что значительная часть боеприпасов, используемых в ВСУ, оказывается бракованной, в частности, около 20% снарядов, используемых в зоне боевых действий, не срабатывает. 26 ноября по факту выявления бракованных мин возбудили уголовное дело, в тот же день Гончаренко зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке министра обороны.