Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала

В Верховную раду Украины вызвали министра обороны Украины Рустема Умерова, рассказал депутат Ярослав Железняк. Мера обусловлена скандалом вокруг оборонных закупок, добавил парламентарий. Об этом пишет РИА Новости.

В конце ноября украинское Минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин, произведенных на одной из украинских площадок.

«В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах, в частности мин. За [проголосовали] 153 [депутата]», — пояснил Железняк.

Парламентарий уточнил, что для решения о вызове чиновника в Раду необходимо было набрать свыше 150 голосов.