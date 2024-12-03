Подаренный Путиным сибирский кот Мир умер в Японии

Умер кот по кличке Мир, который был подарен президентом России Владимиром Путиным японскому губернатору Норихисе Сатакэ в 2012 году. Об этом рассказали ТАСС в отделе по связям с общественностью префектуры Акита.

В 2012 году Владимир Путин в качестве благодарности России за помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий получил в подарок от губернатора японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ щенка породы акита-ину. Российский лидер в ответ подарил губернатору котенка, которого назвали Мир. Такой подарок был выбран после того, как стало известно, что губернатор больше любит кошек, чем собак.

Котенок поселился в доме у Норихисы Сатакэ и за 12 лет жизни стал полноценным членом семьи.

В отделе префектуры Акита по связям с общественностью уточнили, что причиной смерти Мира стала болезнь.

При этом еще в 2020 году губернатор рассказывал, что кот прекрасно уживается с другими его питомцами, имеет отличный аппетит и отличается спокойным характером. Сатакэ подчеркивал, что Мир стал особым существом для него.