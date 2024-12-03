В Киеве назвали единственный вывод из преподанного «горького урока»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев вынес горький урок из надежд на Будапештский меморандум, отдав ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, и больше не повторит таких ошибок. Его слова приводит "Европейская правда".

Сибига напомнил о 30-й годовщине подписания Будапештского меморандума, которое, по его словам, стало напоминанием о том, что никакие решения по безопасности за счет Украины не являются приемлемыми.

"Этот документ не сумел обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность. Мы должны избежать повторения таких ошибок. Поэтому мы обсудим с партнерами концепцию "мира через силу". У нас есть четкое понимание, какие шаги наших друзей нужны, чтобы сделать нашу "домашнюю работу", - сказал он.

До этого в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев отказывается рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.