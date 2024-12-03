Грядет смена власти: на Украине заявили о росте интриг против Зеленского

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США резко усилила активность в украинских политических кругах, негативно настроенных к Владимиру Зеленскому. Как сообщает «МК», источник издания «Страна» заявил, что сейчас они активно «интригуют» против политика, создаются альянсы и медиа-кампании для смены власти.

Представители украинского истеблишмента стремятся связаться с людьми из близкого окружения Трампа. В пример собеседник привел украинского олигарха Игоря Коломойского*. Он обвинил Зеленского в захвате крупнейшей нефте- и газодобывающей компании страны «Укрнафта». Также бизнесмен установил контакты с командой избранного президента США.

В публикации отмечается, что если Трамп реализует свое обещание способствовать завершению украинского кризиса, то на Украине назначат выборы президента и парламента. В такой ситуации противники Зеленского рассчитывают сменить власть. Основания подобным надеждам дают результаты социологических опросов — по ним политик проиграет выборы экс-главкому украинской армии Валерию Залужному, если тот решит баллотироваться.

Зеленскому предрекли скорое бегство с Украины

При этом в офисе Зеленского понимают ситуацию. По этой причине его администрация будет работать, чтобы сорвать попытки достижения договоренностей с Россией о прекращении огня.

* признан в РФ террористом и экстремистом