Премьер Грузии высказался о «нацмайдане» в стране

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не удалось устроить переворот по сценарию украинского Евромайдана. Об этом сообщает Interpressnews.ge.

Кобахидзе заявил, что с ноября 2020 года в Грузии произошли четыре попытки устроить революцию, финансируемую из-за рубежа. Премьер связал вспыхивающие в стране протесты с попытками организовать «нацмайдан».

«За эти четыре года мы видели четыре попытки революции, финансируемой из-за рубежа. <…> Слишком много ресурсов было потрачено впустую, <…> поэтому четвертая попытка оказалась намного слабее», - сказал премьер Грузии.

Протесты в Тбилиси начались 28 ноября после того, как власти Грузии приостановили переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Протесты вылились в столкновения с полицией, на фоне этого США приостановили партнерство с Тбилиси, а грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост, пока не будет избран «легитимный» парламент.

Премьер Грузии назвал волнения в стране результатом вмешательства западных политиков и их «местных агентов» во внутренние дела Грузии. Также Кобахидзе обвинил Брюссель в превращении переговоров о вступлении в ЕС в шантаж. Он заявил, что власти страны не допустят «украинского сценария».