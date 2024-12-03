Кандидат в президенты Румынии оценил планы Трампа по Украине

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что будет поддерживать решения избранного президента США Дональда Трампа по мирному соглашению на Украине, пишет Politico.

По данным Politico, Джеорджеску заявил о своем намерении следовать курсу Дональда Трампа по вопросу мирного соглашения на Украине, передает РИА «Новости».

«Все, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю», – заявил он.

Кроме того, Джеорджеску выразил полную поддержку усилиям Трампа в области экономического национализма.

Ранее план посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, разработанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности и был опубликован OSW Report. Британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявлял, что для Трампа урегулирование конфликта на Украине может стать как вызовом, так и возможностью. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выразил мнение о способности Трампа урегулировать конфликт на Украине.