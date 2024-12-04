Власти Грузии контролируют ситуацию в стране, попытка оппозиции устроить "нацмайдан" провалилась.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
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"После провалившегося "нацмайдана" видите, что определенные силы, насильственные группировки перешли на то, чтобы хоть как-то навредить интересам нашей страны, в том числе деятельности бизнеса и так далее. Но, конечно, и эти попытки обречены на неудачу. Это последнее задание, которое выполняют эти люди. Все под контролем, "нацмайдан" провалился, и интересы страны будут полностью защищены", - заявил Кобахидзе на пресс-конференции.