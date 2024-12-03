Латвия объявила 13 граждан Грузии персонами нон грата

В Латвии 13 граждан Грузии были объявлены персонами нон грата.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) прибалтийской республики.

«2 декабря 2024 года министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить 13 граждан Грузии в список нежелательных лиц для Латвийской Республики», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Имена граждан Грузии, объявленных персонами нон грата, в министерстве не раскрыли. Уточняется, что запрет на въезд для них будет введен на неопределенный срок.

1 декабря стало известно, что Литва, Латвия и Эстония намерены ввести санкции против правительства Грузии. Такое решение представители стран Прибалтики объяснили приостановкой евроинтеграции и проходящими в республике протестами.