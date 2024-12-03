Премьер Грузии: за протестами в Тбилиси стоят представители оппозиции и НПО
Представители оппозиционных партий Грузии, а также неправительственных организаций (НПО) стоят за протестами в Тбилиси.
Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"От ответственности за события, которые развивались в эти дни, конечно же, не удастся уйти тем политикам, которые организовывали это насилие, однако сами прятались в офисах. Я также напомню, что в этих офисах прятались лидеры богатых НПО, которые участвовали и поддерживали эти насильственные действия", - сказал Кобахидзе.