Президент Украины Владимир Зеленский сменил риторику и допустил территориальные уступки для завершения «горячей фазы» конфликта с Россией из-за усталости украинцев от конфликта.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту» — объясняется в тексте статьи.

Как отметили западные журналисты, подобные настроения жителей страны усиливаются из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вызванной этим кампании по принудительной мобилизации. Кроме того, по сообщениям WSJ, о все большем количестве принудительно призванных в армию говорит нехватка рабочей силы на территории республики.

В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.