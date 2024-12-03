Выход США из НАТО и прекращение их помощи Украине приведут к ослаблению альянса и проигрышу Киева в конфликте.

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Об этом заявила швейцарский депутат Жаклин Де Куатро в интервью швейцарской газете Tribune de Genève.

«Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки», — сказала Куатро после завершения Парламентской ассамблеи НАТО.

По ее мнению, возвращение Трампа в Белый дом привносит дополнительную неопределенность в геополитический контекст, а союзы между тоталитарными государствами угрожают нынешнему глобальному балансу.

Она добавила, что альянс имеет решающее значение для сдерживания различных угроз.

В ноябре газета Politico писала, что Дональд Трамп может обойти закон, препятствующий выходу страны из Североатлантического альянса.