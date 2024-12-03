Обзор иноСМИ: попытки устроить Майдан в Грузии и тайный план Китая

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Конец гегемонии доллара наступит, но не сейчас»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины в отношении стран БРИКС и любых других государств, которые попытаются отобрать у доллара роль доминирующей резервной валюты мира. Обозреватель South China Morning Post Алекс Ло заявил, что пока Трампу не о чем беспокоиться: 59 процентов валютных резервов центральных банков по всему миру хранятся в долларах США или активах. На евро приходится 20 процентов валютных резервов, а на юань - всего 2,3 процента.

Около 64 процентов от общего мирового долга правительств и частного сектора выражено в долларах. Валюта США составляет 58 процентов всех международных платежей и валютных операций. Также доллар остается инструментом внешней политики США. Именно с помощью своей валюты Вашингтон задушил целые экономики, такие как Иран и Венесуэла, и ввел санкции против десятков стран. При этом в 2000 году доля доллара в мировых резервах составляла более 70 процентов по сравнению с 59 процентами сегодня. С другой стороны, долговые ценные бумаги, деноминированные в долларах, выросли с 49 процентов в 2010 году до 64 процентов в 2024-м. Даже если США продолжат свою финансовую агрессию, радикальный поворот в судьбе доллара вряд ли произойдет в ближайшее время, и почти наверняка этого не случится в течение второго срока Трампа, подчеркнул Ло.

«Тбилиси не станет новым Киевом»

В Грузии обостряется противостояние правящей партии «Грузинская мечта» и проевропейской оппозиции - в последнюю неделю в столице не утихают уличные столкновения, пишет турецкое издание Aydınlık. Тем временем США приостановили партнерство с Грузией, а грузинский президент отказалась покидать свой пост, пока не будет избран «легитимный» парламент.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Брюссель в превращении переговоров о вступлении в ЕС в шантаж. Он уже заявил, что власти страны не допустят сценария, подобного Майдану на Украине. Кобахидзе заявил, что волнения в Грузии являются результатом вмешательства политиков ЕС и их «местных агентов» во внутренние дела страны, как и в случае с Майданом. Он подчеркнул, что Грузия в конечном итоге должна стать членом ЕС, но это должно произойти на справедливых условиях.

«Подготовка к Тайваню»: Китай изучает способы уклонения от санкций

Китай активно поддерживает экономику России с начала украинского кризиса, покупая российскую нефть и поставляя Москве всё - «от микроэлектроники до стиральных машин», пишет The Wall Street Journal. По версии газеты, поддерживая Россию, Пекин получает свою собственную стратегическую выгоду: реальный пример того, как обойти западные санкции.

WSJ отмечает, что Китай изучает уклонение России от санкций, чтобы подготовиться к тайваньскому конфликту. Газета выяснила, что китайские чиновники регулярно отчитываются перед руководством страны об уроках, которые Пекин сможет использовать в случае войны и западных санкций. По словам информированных источников The Wall Street Journal, Китай создал межведомственную группу, наблюдающую за последствиями санкций, всего через несколько месяцев после начала боевых действий на Украине. Члены этой группы периодически посещают Москву для встреч с представителями Центробанка России, Министерства финансов и других ведомств.

«Эскалация исторических масштабов» в Сирии

Хорватский портал Advance назвал обострение ситуации в Сирии «эскалацией исторических масштабов»: издание отметило, что Сирия объединяет все мировые конфликты и затрагивает всех геополитических игроков. Что стал причиной очередного сирийского кризиса? Автор Advance считает, что «возможно всё» - американо-израильское давление на Россию и Иран, «турецкий гамбит» или появление в самом Алеппо «темной» коалиции противников Дамаска.

Борьба за освобождение Алеппо от боевиков длилась многие годы и это, наконец, произошло восемь лет назад. До недавнего времени Алеппо был свободным городом, но «все внезапно меняется». По версии Advance, Израиль и США очень заинтересованы в дестабилизации Сирии. Возобновление войны в стране одновременно окажет давление на Россию, Иран и ливанское движение «Хезболла». Многочисленные воздушные удары Израиля по территории Сирии, безусловно, способствовали ослаблению сирийских войск. Но поддержать вторжение в Алеппо могла и «темная» коалиция противников президента Сирии Башара Асада. Если окажется, что пятая колонна сделала часть работы за боевиков, то это особенно плохая новость для Сирии, считает автор Advance. По его мнению, также может оказаться, что за событиями в Алеппо стоит Турция, вернувшаяся к своим завоевательным идеям. Но любом случае обострение в Сирии представляет собой «большую и мрачную тучу, нависшую над Европой, Ближним Востоком и другими регионами».

Экс-аналитик ЦРУ сделал предупреждение об «Орешнике»

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире Judging Freedom, что США не воспринимают предупреждения России всерьез, так как привыкли к «типичным западным пустомелям». Однако президент РФ Владимир Путин «всегда говорит, что думает, и думает, что говорит».

Джонсон подчеркнул, что Россия может ответить на действия США, не прибегая к ядерному оружию. Однако недавно испытанный Москвой «Орешник» обладает характеристиками стратегического оружия - «это как ядерная ракета, только без радиации». Это одно из самых грозных современных вооружений, ответа на которое у Запада нет, подчеркнул Джонсон.