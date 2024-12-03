Названа проблема плана Трампа по Украине

Разработанный администрацией Дональда Трампа «план Келлога», который якобы собирается использовать новоизбранный президент США для урегулирования конфликта на Украине, совсем не в стилистике политика. Такую проблему в беседе с «Царьградом» назвал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт пояснил, что план состоит из пяти пунктов. В их числе принуждение Киева к отказу от потерянных территорий, а также мораторий на принятие Украины в НАТО на 10 лет. Дробницкий подчеркнул, что эти пункты уже неоднократно всплывали при обсуждении украинского конфликта, так что в самом плане не будет ничего нового,

«Нет никакого "плана Трампа". Никакого "плана Вэнса". Нет никакого "плана Келлога", который якобы в июне 2024 года разработали в администрации Трампа. Это все реконструкция», — заметил политолог.

Он добавил, что вопрос перемирия на Украине крайне важен для Трампа, поскольку из-за продолжающегося конфликта ему приходится терпеть старый состав Госдепартамента, который он намеревается распустить. Кроме того, именно украинский вопрос станет камнем преткновения на пути по проведению задуманных политиком реформ в стране. Дробницкий подчеркнул, что сначала новоизбранному президенту предстоит выиграть внутренний гражданский конфликт, после которого он уже сможет задуматься о решении украинского кризиса.

Опубликован план посланника Трампа по Украине

Ранее на Украине высказались о возможностях Трампа остановить конфликт. Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков выразил сомнения насчет того, что американскому политику удастся быстро остановить противостояние двух государств.