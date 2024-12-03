Еврокомиссар раскрыла, какую роль ЕС хочет играть в Средиземноморье

Евросоюз стремится играть большую геополитическую роль в Средиземноморье в силу его значимости в вопросах энергетики и борьбы с нелегальной миграцией, а также конфликтного потенциала.

Об этом заявила еврокомиссар по делам региона Дубравка Шуица в интервью хорватскому агентству HINA.

"Средиземноморье очень важно для Хорватии и Европейского cоюза, поскольку как стратегический торговый маршрут, оно соединяет Европу с Северной Африкой и Ближним Востоком. Оно также является ключом к стабильности в регионе, особенно с точки зрения миграции, и влияет на энергетическую, экономическую и политическую стабильность ЕС и всего мира", - отметил Шуица.

По ее словам, создав портфель по Средиземноморью, Еврокомиссия "хочет стать более значимым геополитическим игроком" в южных окрестностях ЕС и может решить проблему нелегальной миграции.

Еврокомиссар также подчеркнула, что ЕС является крупнейшим донором в регионе Ближнего Востока.

"Мы хотим, чтобы наше экономическое присутствие ощущалось и на политическом уровне", - отметила Шуица. Она упомянула стремление Евросоюза внести свой вклад в заключение "прочного мирного соглашения" в секторе Газа и выделила желание Брюсселя "стать ключевым фактором" в восстановлении Палестины.

Портфель еврокомиссара по делам Средиземноморья был впервые создан в структуре Еврокомиссии нового созыва. Этот пост заняла представительница Хорватии Дубравка Шуица.