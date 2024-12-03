Пашинян объяснил, почему люди уезжали из Армении

Премьер-министр Никол Пашинян в парламенте заявил, что граждане Армении начиная с 90-x уезжали из страны из-за существующих конфликтов со странами региона.

"С начала 90-х годов мы постоянно говорим о миграции, называя разные причины: правовую, социальную несправедливость, бизнес-среду, отсутствие инфраструктуры. Это верные причины, но они составляют максимум 20% причин. Давайте, наконец, признаем, что основные причины миграции - это наши конфликтные отношения с окружающей средой, наша региональная политика", - заявил он, имея в виду отношения с Азербайджаном и Турцией.

Он также добавил, что "благодаря политике его правительства" (признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана - прим. ТАСС) "вызовы, стоящие перед государством, отчасти решены, но появляются новые".