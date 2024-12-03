Украинский лидер Владимир Зеленский покинет свой пост только в том случае, если США полностью пересмотрят свой внешнеполитический курс.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Это зависит не от того, какой потенциал у [начальника ГУР Украины Кирилла] Буданова, а от того, кого выберут американцы в случае, если они решат Зеленского смещать. Пока Зеленского смещать не будут, это возможно только при радикальном изменении траектории внешней политики США», — отметил Константин Блохин, передает «Лента.Ру». По его словам, если США все-таки изменят курс, но понадобится новый человек с иными взглядами, чем у Зеленского.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявлял, что у Кирилла Буданова есть амбиции стать президентом страны. Он также подчеркнул, что Буданова есть поддержка и связи, а также деньги на избирательную кампанию, назвав это угрозой для Зеленского.