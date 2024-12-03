Бывший канцлер Ангела Меркель рассказала экс-президенту США Бараку Обаме, почему она не разрешила ему выступить в рамках его предвыборной кампании в 2008 году у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Меркель 2 декабря провела в Вашингтоне публичное представление своих мемуаров, опубликованных в ноябре. Модератором на мероприятии выступил Обама, с которым Меркель активно работала в годы, когда оба политика руководили своими странами. Как пишет издание, американский политик хорошо помнит, когда впервые столкнулся с немецкой коллегой, и "это было не очень красиво".

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Обама рассказал, что в 2008 году хотел провести митинг у Бранденбургских ворот, символа Берлина, у которого проходила Берлинская стена и где в свое время выступил с исторической речью его предшественник Рональд Рейган, призвав советского лидера Михаила Горбачев "снести эту стену". Обама рассчитывал, что такое мероприятие могло бы улучшить его образ в международной политике, но Меркель была против этого.

"Она [Меркель] была настроена скептически, потому что думала, что я всего лишь хороший оратор. Через пять лет она извинилась за это", - сказал Обама.

Бывший канцлер возразила, отметив, что дело обстояло несколько иначе - она была против этой идеи не лично из-за Обамы.

"Ее опасения были другими: если немцы разрешили бы американцам такое выступление, то вскоре приехали бы и российские кандидаты в президенты и, возможно, еще и другие политики, чтобы вести предвыборные кампании у Бранденбургских ворот", - пишет издание.

В итоге Обама провел свой митинг в Берлине у Колонны победы, в нескольких сотнях метров от изначально задуманной площадки, его посетили 250 тыс. человек. В целом публичный разговор двух политиков проходил в дружественной атмосфере, издание сравнило их с "пожилой парой, которые спорят о том, в каком ресторане они ужинали на второй день своего отпуска в Италии".