Бывший оппонент Трампа призвал Байдена его помиловать

Президенту США Джо Байдену следует помиловать избранного американского лидера Дональда Трампа после того, как он это сделал со своим сыном Хантером Байденом.

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Об этом заявил сенатор от Западной Вирджинии, ранее состоявший в Демократической партии Джо Манчин, передает газета The Hill.

«Я бы поступил иначе, и моя рекомендация как адвоката была бы такой: "Почему бы вам [Байдену] не пойти и не помиловать Дональда Трампа за все его обвинения?"» — рассказал бывший оппонент президента-республиканца.

При этом Манчин подчеркнул, что с пониманием относится к решению Байдена, так как на его месте так же поступил любой другой отец.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что, помиловав своего сына Хантера, Байден уничтожил основные аргументы демократов против Трампа о том, что он хочет разрушить систему правосудия и будет игнорировать ее в свое правление. В частности, они выражают опасения, что теперь критика в адрес Трампа за неуважение к праву и преследование по политическим мотивам выглядит смехотворно, так как Байден публично заявил, что не верит в справедливость судебного процесса.