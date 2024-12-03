Внук Оппенгеймера высказался об отказе от ядерного оружия в мире

Чарльз Оппенгеймер отметил, что мир никогда не избавится от ядерного оружия, заявив, что продвигаемый им процесс разоружения выглядит все менее вероятным.

Чарльз Оппенгеймер, внук известного физика Роберта Оппенгеймера, заявил, что мировое сообщество никогда не сможет полностью избавиться от ядерного оружия, сообщает ТАСС. Он сделал это заявление на мероприятии МАГАТЭ в Вене.

«Честно говоря, мы никогда от него не избавимся. Я ставил перед собой цель избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это представляется», – сказал Чарльз Оппенгеймер в интервью Австрийскому агентству печати.

Внук создателя атомной бомбы подчеркнул, что более продуктивной стратегией является развитие сотрудничества в уже существующих рамках. По его словам, необходимо укреплять диалог между такими странами, как Россия, Китай и США, чтобы минимизировать риски использования ядерного оружия.

Он также отметил, что в свете текущих геополитических напряженностей сотрудничество и диалог становятся ключевыми элементами для поддержания безопасности в мире.

Напомним, косвенное свидетельство о том, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, обнаружили в видеоархивах Японии.

Между тем в США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом, поскольку это расценили как акт государственной измены, отметила конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин.

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение о том, что действия НАТО, включая размещение войск у российской границы, могут привести к третьей мировой войне.