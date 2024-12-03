Между Швецией и Финляндией произошел разрыв кабеля

Власти Финляндии зафиксировали разрыв интернет-кабеля, соединяющего страну со Швецией. Об этом сообщают Helsingin Sanomat и Sveriges Radio.

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Обрыв кабеля обнаружили вечером 2 декабря. Повреждена была часть кабеля, находящаяся на суше в Финляндии, отмечает Sveriges Radio.

Финская полиция подозревает, что кабель был поврежден намеренно. О случившемся проинформированы шведские власти.

Ранее, 18 ноября, с разницей в несколько часов были повреждены два подводных интернет-кабеля в Балтийском море. Один из них соединяет Финляндию с Германией, другой - Швецию с Литвой. Шведские следователи проверяют версию о причастности к инциденту китайского сухогруза. Судно Yi Peng 3 следовало из России в Египет и проходило недалеко от мест, где были повреждены кабели.

В Красном море перерезана часть кабелей глобального интернета

Европейские чиновники заявляют, что это был акт саботажа, но их американские коллеги предполагают, что речь идет о случайности, сообщало CNN.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «никто не верит» в случайное повреждение этих кабелей. Главы МИД Финляндии и Германии в совместном заявлении подчеркнули, что они «глубоко обеспокоены» инцидентом, который может быть частью «гибридной войны». Однако два американских чиновника, знакомых с первоначальной оценкой инцидента, сообщили CNN, что не считают инцидент результатом преднамеренных действий России или какой-либо другой страны. По их мнению, повреждение кабелей, вероятно, было вызвано волочением якоря проходящего мимо судна.