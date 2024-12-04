Президент Словакии усомнился в победе Украины

Военная помощь Киеву не обеспечит победу Украины в конфликте с РФ.

Такое мнение выразил на встрече с журналистами находящийся в Латвии с визитом президент Словакии Петер Пеллегрини.

"Мы [Словакия] не считаем, что продолжение военной помощи Украине может обеспечить ей какую-то абсолютную победу в конфликте, - сказал президент. - Соглашусь с господином президентом [Латвии, с которым состоялись переговоры], что Украине нужно помогать и далее. Однако у Словакии сложилось абсолютно определенное мнение, что помогать необходимо с целью, чтобы у Украины сформировалась сильная позиция во время [ожидаемых] переговоров об окончательном завершении военного конфликта".

Пеллегрини отметил, что Украина хорошо знакома с позицией Словакии.

"Мы откровенно говорили об этом Украине", - сказал Пеллегрини.

Он призвал к урегулированию конфликта дипломатическим путем за столом переговоров. В ходе них, по его словам, должны быть учтены интересы Киева.