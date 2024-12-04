Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью фото с горами Канады

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью фото, на котором он стоит в горах Канады на фоне канадского флага.

© realDonaldTrump/Truth

«О, Канада!» — гласит подпись.

Вероятно, фото является отсылкой к недавнему разговору Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо, в котором республиканец пригрозил канадскому лидеру, что его страна может стать «51-м штатом» США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Как сообщили источники телеканала Fox News, Трамп в беседе с Трюдо в поместье Мар-а-Лаго сказал, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам республиканца, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

На довод Трюдо о том, что значительное повышение ввозных пошлин на канадские товары крайне негативно скажется на экономике Канады, Трамп заявил, что страна могла бы стать 51-м штатом США.