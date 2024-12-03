Пока вы спали: правда о коронавирусе и развод Бритни Спирс

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Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира"

Владимир Зеленский заявил, что пригласит Россию для участия во втором так называемом "саммите мира" по Украине. Об этом глава киевского режима сообщил в своем интервью, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале офиса Зеленского, пишет РИА Новости.

"Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры (западных стран. — Прим. ред.) хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим", — сказал Зеленский.

США пообещали ввести новые санкции против России

США хотят ввести новые санкции против России. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Джо Байден распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов". Среди них он анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ.

Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Хантера Байдена после его помилования. Она предложила сыну президента США, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями, начать с Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Захаровой в Telegram-канале.

"Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов", — написала она.

Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Конгрессмены США заявили о том, что с наибольшей вероятностью коронавирус был создан в лабораторных условиях и распространился из-за утечки. Такой вывод был сделан по итогам двухлетнего расследования, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад американских законодателей.

"Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань", — говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США.

В защиту этой версии приводится пять аргументов. Отмечается, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, кроме этого, все случаи COVID-19 происходят из-за одного попадания в организм человека.

People сообщил об окончательном разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари

Американская певица Бритни Спирс официально развелась со своим мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.