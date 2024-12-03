Депутат Рады обвинил Зеленского в нежелании признавать собственные ошибки

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста* (признан в РФ иноагентом) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря об уступках ради урегулирования конфликта и о возвращении Крыма дипломатическим путем, на самом деле никогда не признает своих ошибок.

По мнению нардепа, политик не воспринимает критику и не желает признавать проигрыши, особенно такого масштаба.

Названо условие отставки Зеленского

«Зеленский никогда не признает свои ошибки, тем более такие глобальные, политические ошибки. И любую ситуацию, которая бы сегодня ни сложилась на Украине и на переговорном процессе в будущем, Зеленский в любом случае представить как свою личную победу», — подчеркнул Дмитрук.

Он добавил, что СМИ будут транслировать необходимую украинскому лидеру информацию, чтобы убедить в его точке зрения граждан. Депутат выразил мнение, что на Украине никому нельзя выступать, обсуждать события на фронте, и как только та или иная политическая или общественная фигура начинает получать доверие граждан, она быстро исчезает из публичного пространства.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. По словам украинского президента, если Украина хочет чего-то добиться за столом переговоров, она должна быть «не наедине с РФ».

*признан в РФ иноагентом.