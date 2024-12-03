CNN: Джилл Байден подтолкнула президента США к помилованию опального сына

Согласно сообщению CNN, первая леди Джилл Байден, возможно, убедила президента Байдена помиловать его опального сына Хантера Байдена.

"Очевидно, что внутри семьи было давление. В последние недели нам говорили, что Джилл Байден, первая леди, очень поддерживает президента, делающего что-то подобное", - отмечается в репортаже телеканала.

Джо Байден помиловал своего сына Хантера, хотя обещал этого не делать

82-летний Байден "не был уверен" в помиловании, предполагая, что решающим фактором могло стать давление 73-летней первой леди.

"Конечно, я поддерживаю помилование моего сына", - сказала Джилл Байден о своем пасынке журналистам в Белом доме в понедельник.

Она широко известна как одна из самых влиятельных первых леди за последние 100 лет в США, отмечает The New York Post. На протяжении всего президентства своего мужа Джилл Байден приобрела репутацию супруги, жестко контролирующей доступ к нему и предпринимающей агрессивные шаги, чтобы оградить Джо Байдена от прессы. Это привело к обвинениям в том, что она пыталась скрыть от общественности очевидный умственный упадок президента.

Несмотря на то, что Джилл Байден, как сообщается, оказала решающее влияние на решение Байдена помиловать Хантера, у нее сложные отношения со своим пасынком. 54-летний Хантер называл свою мачеху "законченной девушкой" и "мстительной идиоткой" в текстовых сообщениях, обнаруженных на его печально известном ноутбуке.

Помилование Байденом своего сына, обвиненного по двум уголовным делам, в целом вызвало крайне резкую реакцию в США, включая избранного президента Трампа и большинства конгрессменов на Капитолии. Сам Байден обосновал свое решение "политическими нападками на его сына".