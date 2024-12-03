Трамп заявил, что отправится в Париж на открытие собора Нотр-Дам

Избранный президент США Дональд Трамп прибудет в субботу в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, которая запланирована на 7-8 декабря.

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"Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

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Ранее газета Le Parisien сообщала, что Трамп не приедет на церемонию открытия собора. Приезд в Париж станет для республиканца первой зарубежной поездкой с момента победы на президентских выборах в ноябре.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Вечером 15 апреля 2019 года в храме начался пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля по причинам, не выясненным до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала на полу собора.