Путин и Лукашенко подпишут документы о развитии интеграции и о безопасности

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук сообщил Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности.

Ожидается, что документы примут 6 декабря в Минске в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора.

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«Весь комплекс подписываемых документов – это видение дальнейшего развития нашей интеграции, нашего Союзного государства», — отметил Назарук.

Он отметил, что документ не появился из ниоткуда, а является результатом конституций, концепции национальной безопасности, стратегии национальной безопасности двух государств.

«Объединяющим фактором является договор о создании Союзного государства, юбилей которого мы и будем праздновать 8 декабря», — заключил замглавы МИД Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у президента России Владимира Путина планов завоевать Украину. Белорусский лидер подчеркнул, что Путин никогда не ставил перед собой подобную задачу.