США пообещали новые санкции против России

Вашингтон планирует ввести новые санкции против Москвы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, это необходимо для того, чтобы ослабить военную мощь России.

«Чтобы подорвать военную машину России, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора РФ, за которыми последует еще больше санкций», — сказал Салливан.

Ранее он пообещал, что Украина до середины января 2025 года получит сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет в рамках нового пакета военной помощи США. По его словам, боеприпасы и техника нужны Киеву для самообороны.

До этого стало известно, что новый пакет помощь Украине составит $725 млн (около 78 млрд рублей). Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что США передадут Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

Кроме того, представитель Минобороны Германии Митко Мюллер сообщал, что пакет немецкой военной помощи Украине на €650 млн (более 72,5 млрд рублей) включает танки Leopard 1, системы противовоздушной обороны IRIS-T, разведывательные и ударные беспилотники. По его словам, поставки систем IRIS-T SLS и SLM ожидаются до конца года.