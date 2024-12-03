Украина пригласит Россию на второй «саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что пригласит Россию на второй "саммит мира" по Украине. Видеозапись его интервью опубликована на YouTube-канале офиса украинского лидера.

"Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим", — сказал он.

Первый "саммит мира" по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

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28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона готова организовать новый саммит по "формуле мира" Зеленского в ближайшие месяцы.

2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против рассмотреть инициативы по разрешению конфликта при условии, что их авторы искренне хотят установления мира.