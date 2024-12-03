Зеленский пообещал пригласить Россию на второй саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News пообещал, что Киев пригласит Россию на второй саммит мира, как это предлагают партнеры.

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Политик отметил, что украинская сторона подготовила детальный документ, который базируется на так называемой «формуле мира». Его представят всем участникам встречи, как тем, которые поддержали его, так и тем, кто не поддержал.

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После того, как Киев услышит реакцию стран, он будет готов к следующим шагам.

«Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести новый саммит по «формуле мира» президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также заявил, что Украина за время конфликта с Россией стала ближе к полноценному членству в НАТО.