Трамп пригрозил виновным в захвате заложников на Ближнем Востоке «адской расплатой»

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ответственным за удержание заложников в секторе Газа «адской расплатой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его соцсети.

Трамп указал, что все говорят об удерживаемых в секторе Газа заложниках, однако ничего не делают для их освобождения.

«Пусть это сообщение послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, то всех тех, кто совершил эти зверства против человечества на Ближнем Востоке, ожидает адская расплата», — пригрозил он.

По словам Трампа, ответственные за это «пострадают сильнее, чем кто-либо за всю историю Соединенных Штатов». На этом фоне он призвал «немедленно освободить заложников».