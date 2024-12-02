Рютте назвал приоритетную задачу НАТО

Новый генсек НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений. Как заявил нидерландский политик в интервью британской газете Financial Times, это должно помочь усилить позиции Украины, если она вступит с Россией в переговоры о мире.

По словам Рютте, члены альянса обсуждают такую возможность, а также вопрос о приглашении Украины в НАТО в контексте возможных переговоров.

"Это то, по поводу чего союзники, безусловно, проводят консультации друг с другом, обсуждая то, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако, когда мне задают вопросы, я всегда говорю им: "Что ж, все это очень хорошо, и дискуссии нам нужны, однако в том, что касается ближайшего будущего, главное - передать Украине военную помощь, в особенности средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей, чтобы вести эту войну", - сказал Рютте.

В НАТО прокомментировали вопрос отправки войск на Украину

Он также добавил, что его "первостепенный приоритет" - "добиться того, чтобы в тот момент, когда Зеленский решит вступить в мирные переговоры, когда бы это ни произошло, он мог бы вести их с сильной позиции".

Рютте также предупредил, что если мирный план урегулирования на Украине будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет отвечать интересам Москвы, то это может привести к возрастанию рисков для Европы и США со стороны Китая, Ирана и КНДР. По утверждениям генсека НАТО, при таком исходе конфликта лидеры этих государств станут лишь сильнее. Политик рассказал, что он довел свою точку зрения до Трампа во время их встречи во Флориде 22 ноября.