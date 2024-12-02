В Молдавии выступили с заявлением о выборах в Румынии

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Выборы в Румынии и других странах региона повлияют на Молдавию. Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал оппозиционный депутат парламента Василий Боля.

Ранее в Румынии прошли президентские выборы. По итогам первого тура лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил свою кампанию в TikTok. На втором месте с 19,18% голосов оказалась лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Второй тур пройдет 8 декабря.

По словам Боля, выборы в Румынии и других странах выявили новые политические тенденции и серьезные изменения в предпочтениях избирателей. В частности, они продемонстрировали стремление избирателей к национальному суверенитету, независимости и борьбе с глобализмом, добавил депутат.

«Выборы в Румынии и других странах региона, несомненно, окажут влияние на Молдавию. Нам важно, чтобы двусторонние отношения строились на взаимном уважении, без подчинения или внешнего давления. В то же время республика должна укреплять свои позиции на международном уровне и стать равноправным партнером в региональных переговорах, будь то с Румынией, Украиной или другими государствами», — написал Боля.

Он отметил, что суверенизм стал глобальным трендом в 2024 году. На этом фоне, по мнению депутата, поддержку граждан получат те лидеры стран, которые «понимают важность сохранения национального суверенитета и независимости».