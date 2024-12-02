Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался канцлеру Германии Олафу Шольцу на критическую ситуацию на фронте и попросил предоставить Украине ракеты Taurus. Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря.

Он отметил, что ФРГ и остальные партнеры Украины должны усилить поддержку страны. Политик подчеркнул, что ситуация на фронте достигла критической точки.

— Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру ФРГ с призывом предоставить ракеты Taurus. Вместе с ракетными системами других стран они способны усилить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева считает, что единственной действительной гарантией безопасности страны является ее членство в НАТО, передает «Лента.ру».

2 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не смогут вернутьутраченные территории. По его словам, у армии сейчас на это нет сил, а конфликт вошел в сложный период.