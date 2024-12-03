Канцлеру Германии Олафу Шольцу вместо поддержки Украины лучше поддержать немецкий народ. Так ирландский журналист Чай Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) отреагировал на послание Шольца президенту России Владимиру Путину.

"Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" - обратился к Шольцу журналист.

До этого украинская журналистка Диана Панченко заявляла, что Шольц обманывает окружающих, заявляя о поддержке народа Украины, на самом деле он поддерживает лично украинского лидера Владимира Зеленского.

Шольца раскритиковали после его послания Путину

Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев.