Шольц обратился к Путину из Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину из Киева. Соответствующее заявление он сделал у себя на странице в X.

Ранее Шольц прибыл в Киев с визитом. Его приезд на Украину заранее не анонсировался. В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским, объявив о новом пакете вооружений для ВСУ на 650 миллионов евро.

«Мое послание Путину из Киева: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом столько, сколько потребуется», — написал у себя на странице в X Шольц.

Названа истинная цель поездки Шольца на Украину

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.