Байден прибыл с визитом в Анголу

Американский президент Джо Байден прибыл с первым за время своего правления визитом в Африку - в Республику Ангола. В международном аэропорту 4 февраля его встретил министр иностранных дел республики Тете Антониу, сообщило агентство Angop.

Поездку вполне можно считать исторической. Дело не только в том, что глава Белого дома впервые посещает Анголу, а в том, что американцы долгое время не признавали правительство этой страны после после получения независимости в 1975 году, вместе с ЮАР, где в то время проводилась политика апартеида, они даже оказывали военную помощь вооруженной оппозиции. Дипломатические отношения между Анголой и США были установлены лишь в 1993 году.

Ныне Ангола с населением около 38 млн человек и вторым по величине в Африке объемом экспорта нефти - одно из государств континента с наиболее благоприятными перспективами развития, учитывая обилие природных богатств: алмазов, меди, железной руды, урана. До сих пор ведущими партнерами страны были Китай и Индия, но в последнее время ее экономические, политические и военные связи с США быстро развиваются.

По словам директора по делам стран Африки в Совете национальной безопасности Белого дома Фрэнсис Браун, Вашингтон рассматривает Анголу в качестве "стратегического партнера и регионального лидера". Во время визита в Луанду Байден проведет переговоры с президентом Жоау Лоуренсу для обсуждения партнерства Луанды с G7 и строительства 800-километровой железной дороги, связывающей Анголу с Демократической Республикой Конго и Замбией с перспективой выхода в Танзанию к побережью Индийского океана. Ожидается, что в ходе визита Байден изложит перспективы политики США в Африке.