Кандидата на пост главы Пентагона Хегсета увольняли за пьянство

Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета ранее уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил отдать должность главы Пентагона телеведущему и бывшему военному Питу Хегсету. Это решение вызвало шок в Вашингтоне.

По данным журнала New Yorker, есть ряд документов, которые подтверждают, что ранее Хегсет был уволен из двух групп по защите интересов ветеранов «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку» из-за серьезных обвинений «в финансовых махинациях, сексуальных непристойностях и личных проступках».

«Я видел его пьяным так много раз. Я видел, как его приходилось тащить не несколько, а множество раз. Если он окажется в Пентагоне, это будет страшно», — рассказал один из источников доклада, который был собран бывшими сотрудниками НКО «Обеспокоенные ветераны за Америку».

Адвокат Хегсета заявил, что его клиент отказался комментировать эту информацию, поскольку она исходит от «мелочного, завистливого и недовольного бывшего коллеги».