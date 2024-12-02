Армения заявила о готовности сотрудничать с выдавшим ордер на «арест» Путина судом

Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече в Гааге с председателем МУС Томоко Аканэ, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Мирзоян подчеркнул приверженность Армении к участию в усилиях по международному сотрудничеству, направленных на соблюдение международных правовых норм и обеспечение верховенства права», — сказано в заявлении.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Позднее официальный представитель Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.