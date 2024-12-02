Партия Ле Пен поддержит вотум недоверия правительству

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» подтвердила, что поддержит вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети партии.

Ранее оппозиция левых в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования на 2025 год в обход депутатов. Позже к ним присоединились социалисты.

«Премьер-министр только что активировал статью 49.3 конституции для принятия бюджета социального обеспечения. Этот текст, как и это правительство, заслуживает цензуры. Мы поддержим вотум недоверия», — сообщили в партии Ле Пен.

Решение «Национального объединения» позволит набрать необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). Таким образом правительство Франции будет вынуждено уйти в отставку.