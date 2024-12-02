Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о приверженности своему решению не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

"Что касается отдельных боевых систем, то у нас есть определенное мнение на счет того, правильно ли, что они будут в распоряжении [Киева], или нет", - сказал канцлер в Киеве на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал NTV. "Это [решение] связано с дальностью полета [ракет] и необходимостью контролировать выбор целей", - уточнил Шольц.

Названа истинная цель поездки Шольца на Украину

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше - около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации конфликта.

Дискуссия о необходимости поставок Taurus снова разгорелась в Германии после решения США одобрить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS.