Тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

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Несколько тысяч активистов принимают участие в антиправительственном митинге. Участники протеста перекрыли проспект Руставели, где находится парламент. В их руках заметили флаги Грузии и Европейского союза (ЕС).

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Уточняется, что около здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Пока участники акции не вступали в стычки с полицейскими.