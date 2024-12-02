Тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии
Тысячи протестующих собрались около здания парламента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.
Несколько тысяч активистов принимают участие в антиправительственном митинге. Участники протеста перекрыли проспект Руставели, где находится парламент. В их руках заметили флаги Грузии и Европейского союза (ЕС).
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Уточняется, что около здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Пока участники акции не вступали в стычки с полицейскими.