Фицо отреагировал на заявления нового руководства ЕС в Киеве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал заявления новых глав Евросовета и евродипломатии Антониу Кошта и Каи Каллас, сделанные ими во время визита в Киев, несогласованными. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо указал, что провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе него, по словам премьера, он сказал, что хочет быть конструктивным политиком, но если речь идет о защите государственных интересов Словакии, то он будет «твердым и в некоторых вопросах ему негде уступить».

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«Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Евросоюза заявления, которых ЕС и Европейский совет никогда не согласовывали», — добавил Фицо.

Он уточнил, что говорит о заявлениях, которые во время визита в Киев сделали Кошт и Каллас. Премьер Словакии подчеркнул, что их слова «не соответствуют заключениям Европейского союза».

Ранее Каллас в ходе визита в Киев заявила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня. Также глава евродипломатии и Кошт объявили целью ЕС «победу Украины».