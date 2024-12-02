Названа истинная цель поездки Шольца на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Киев планирует оценить ситуацию на Украине, узнать, как украинское руководство оценивает ситуацию и к чему готово в сфере разрешения конфликта. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, это первый визит Шольца в Киев за последние 2,5 года. После прибытия он объявил о поставках оружия Украине на €650 млн.

По словам депутата партии «зеленых» в Бундестаге Себастьяна Шефера, канцлер не пообещал ничего нового — он лишь подтвердил, что прежние договоренности о помощи остаются в силе на фоне сложной политической ситуации в Германии.

Вагенкнехт раскритиковала Шольца за заявление об оружии

Парламентарий уточнил, что Шольц пообещал направить ВСУ вооружения на эту сумму во время визита Владимира Зеленского в Берлин в октябре 2024 года.

«Так что канцлер приехал с пустыми руками», — резюмировал член парламентского комитета по бюджету.

Журналисты отметили, что визит Шольца на Украину проходит на фоне опасений в Евросоюзе из-за возможного сокращения поддержки Украины со стороны США в 2025 году.