Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с неонацистами

Кандидат на пост президента Польши Кароль Навроцкий, которого поддержала крупнейшая правая партия "Право и справедливость" (ПиС), связан с неонацистами. В качестве директора Института национальной памяти он позволил объединяющему радикалов байкерскому клубу Bad Company MC Poland использовать мемориал Вестерплатте в Гданьске для съемок клипа.

Об этом сообщил журналистам представляющий партию "Гражданская инициатива" Дональда Туска европарламентарий Дариуш Йоньский.

"Навроцкий предоставил организации Bad Company территорию [мемориала на] Вестерплатте. Это скандально, поскольку Bad Company - это неонацистская группировка", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Йоньский процитировал отрывки из внутреннего доклада ПиС в отношении связей Навроцкого с представителями неонацистов и криминального мира, который якобы должен был поступить на стол лидеру польских правых Ярославу Качиньскому.

Изначально сведения из доклада появились в публикации портала Onet. Коллега Йоньского по партии Михал Щерба заявил на той же пресс-конференции о планах уведомить прокуратуру республики о связях Навроцкого с неонацистами.

На мысе Вестерплатте в городе Гданьск традиционно проводятся мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу. Именно там в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам. Памятник защитникам побережья был воздвигнут на мысе в октябре 1966 года.

24 ноября ПиС заявила о поддержке Навроцкого, который объявил себя независимым кандидатом на пост президента республики. Он возглавляет польский Институт национальной памяти и известен своей кампанией по сносу памятников польско-советскому братству и воинам Красной армии, освобождавших Польшу. Помимо того, Навроцкий высказывается за создание музея памяти жертв Волынской резни, а также поддерживает законопроект о запрете в стране бандеровской символики.