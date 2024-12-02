В Грузии прокомментировали возможность переговоров с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией в связи с обстановкой в стране. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Грузии вспыхнула новая волна протестов. Причиной этого стало заявление Кобахидзе о том, что до 2028 года Тбилиси не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз и откажется на этот срок от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.