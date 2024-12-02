В администрации бывшего президента США Дональда Трампа разработали план по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «План Келлога». Предполагаемый документ появился в сети. Согласно тексту, основная цель — прекращение изоляции России и установление дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Предложение по урегулированию российско-украинского конфликта, авторами которого являются Кит Келлог и Фред Флейц», — сообщает Центр восточных исследований М. Карпия Варшава.

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Одним из ключевых пунктов плана является оказание давления на Москву и Киев для начала переговоров и достижения прекращения огня. «План Келлога» предлагает отложить членство Украины в НАТО на 10 лет, сохранить за Россией подконтрольные ей территории и поэтапно отменять санкции в обмен на заключение мирных соглашений, приемлемых для Украины.

Дополнительные меры включают продолжение военной поддержки Украины со стороны США, а также предоставление двусторонних гарантий безопасности. При этом подчеркивается, что Украина не должна официально признавать контроль России над удерживаемыми территориями, но призывается воздержаться от попыток изменить статус-кво силой. Однако является ли документ настоящим неизвестно.